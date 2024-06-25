Китай озабочен из-за сближения России с опасной страной, которая может начать новую войну

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай направил сигналы, в которых выразил обеспокоенность из-за сближения России и Северной Кореи. Пекин считает, что помощь Путина режиму Пхеньяна может спровоцировать Северную Корею к агрессивным военным действиям в регионе.



Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Фото из открытых источников

Курт Кэмпбелл выступил с речью о поддержке стратегии США в Индийско-Тихоокеанском регионе на конференции Совета по международным отношениям. В своем заявлении Кэмпбелл указал, что Китай видит в действиях России возможные поощрения провокационных шагов, которые могут привести к кризису на востоке Азии.

"Я считаю справедливым сказать, что Китай несколько обеспокоен происходящим между Россией и Северной Кореей. Они указали на это во время некоторых наших взаимодействий, и мы видим определенное напряжение, связанное с этим", – сказал Кэмпбелл.

Также заместитель госсекретаря США заявил, что, несмотря на заявления о "глубоком стратегическом партнерстве" по Украине, отношения между Москвой и Пекином имеют напряженность во многих вопросах, в частности по Арктике, Центральной Азии и Северной Корее.

Кэмпбелл отметил, что США работают с Южной Кореей, чтобы определить детали возможного сотрудничества между КНДР и РФ.

"Мы считаем, что существуют вопросы относительно того, что Северная Корея получит в обмен от соглашения с Россией, и они могут быть связаны с ее ядерными планами по разработке ракет большой дальности", – сказал Кэмпбелл.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил Пхеньян впервые за более чем 20 лет. Российский диктатор подписал договоры об углублении сотрудничества с КНДР, в частности, в военной сфере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея и Россия подписали соглашение, в котором говорится о нападении на одну из стран.

Также "Комментарии" писали, что из-за сближения РФ и КНДР Южная Корея объявила ультиматум Путину.