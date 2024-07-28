Китай озвучил свои цели относительно войны в Украине

Китай заявил, что будет продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией.

Пекин заявил о своих планах по завершению войны в Украине. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван на встрече в Лаосе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Главы зарубежных ведомств США и Китая, среди других вопросов, обсудили войну в Украине.

"Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и непоколебима. Пекин продолжит упорно убеждать и продвигать идею мирных переговоров", – заявил Ван И.

Он отметил, что Китай выступает "против клеветы и ложных обвинений, не воспринимает давления и шантажа, а потому будет принимать решительные и силовые меры для защиты своих основных интересов и законных прав". Очевидно, Ван И имел в виду угрозы США ввести санкции против китайских компаний, торгующих с Россией.

В ответ Энтони Блинкен, говоря о войне в Украине, выразил серьезную обеспокоенность в связи с поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и дал понять, что если Китай не будет принимать меры по устранению этой угрозы европейской безопасности, то США и дальше будут принимать соответствующие меры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по результатам переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу Киев получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы, начавшейся РФ войны против Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что первый и важнейший пункт переговоров – это то, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. По его словам, от Ван I "очень четко и неоднократно" прозвучало, что позиция поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна для Китая.

