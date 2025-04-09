Китай планирует ударить США в неожиданное место, чтобы отомстить Трампу за пошлины

На фоне обострения торгового напряжения с США Пекин может принять радикальные меры — полностью запретить показ голливудских фильмов на своей территории. Такой шаг станет серьезным вызовом для американской киноиндустрии, которая в значительной степени возлагается на миллионную аудиторию китайского рынка.

Китай

В частности, как сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники в китайских медиа, в ответ на новые американские пошлины Пекин рассматривает целый ряд контрмер. Одним из них может стать запрет на импорт кино- и телепродукции из США. Об этом публично заявили два влиятельных китайских лица: главный редактор государственного ресурса Xinhuanet Лю Хун и популярный политический блоггер Рен И — сын бывшего высокопоставленного чиновника Коммунистической партии.

Причиной жесткого ответа стало усиление таможенной политики администрации Трампа, продолжающей вводить высокие тарифы на китайские товары. В ответ Китай также рассматривает другие меры: от сворачивания сотрудничества в борьбе с оборотом фентанила до инициирования расследований против американских компаний, ведущих бизнес в КНР.

Издание отмечает, что хотя до сих пор Голливуду удавалось избегать жестких торговых ударов — преимущественно благодаря классификации его продукции как услуг, а не товаров, ситуация меняется. Аналитики предупреждают: вероятный запрет станет не только символическим жестом, но и серьезным ударом по прибылям. Студии могут начать сворачивать международное производство, сокращать бюджеты и переосмысливать стратегии продвижения, особенно учитывая зависимость от глобального рекламного рынка.

Несмотря на угрозу американским лентам, Китай продолжает активно развивать собственную киноиндустрию. Местные фильмы все чаще собирают впечатляющую кассу, хотя американские блокбастеры все еще пользуются большой популярностью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Ди Вэнс разозлил китайцев, назвав их "селюками".



