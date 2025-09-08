Китай подготовил жесткий удар по мирным усилиям Трампа: раскрыты детали

Китай активно развивает систему постоянного импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), что ставит под вопрос готовность администрации президента США Дональда Трампа наказать Пекин в рамках усилий по снижению доходов Кремля. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

После получения первой партии газа по проекту Arctic LNG 2 в конце августа Китай продолжает принимать новые объемы российского СПГ, несмотря на санкционное давление. Поставки производятся через южный терминал Бэйхай, а сделки часто заключаются через малоизвестные компании, что позволяет скрыть конечных потребителей газа.

Китайские импортеры, в частности, государственная компания CNOOC, переориентируют регулярные поставки через этот терминал, чтобы избежать ассоциаций с российским СПГ и не попасть под санкции США.

Первый транш газа для Китая из Arctic LNG 2 поступил в преддверии встречи Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином, что воспринималось как жест поддержки. Однако, продолжая импорт, Пекин сигнализирует миру о своей позиции, что может привести к новой эскалации между Москвой и Вашингтоном.

Пока Китай избежал жесткой критики со стороны США, в отличие от Индии, которая уже подверглась осуждению за торговлю нефтью с Россией. Параллельно с этим Arctic LNG 2 сталкивается с трудностями в поиске покупателей после того, как в 2023 году попал под санкции администрации Джо Байдена. Проект начал использовать "теневой флот" для доставки СПГ.

