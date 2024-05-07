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Китай помогает РФ в войне: Си Цзиньпин дерзко ответил на критику

По информации The New York Times, Си Цзиньпин резко осудил критику в адрес Китая из-за войны в Украине

сегодня, 11:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава КНР Си Цзиньпин решительно выступил против критики Пекина за тесные отношения с Россией во время войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Китай помогает РФ в войне: Си Цзиньпин дерзко ответил на критику

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мы против того, чтобы этот кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны", — заявил Си Цзиньпин.

Опираясь на президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров, Си напрягся, защищая роль Китая, напомнив, что он "не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем".

Это резкое заявление, по мнению авторов материала, было направлено главным образом против Соединенных Штатов, которые считают, что Китай, помимо того, что покупает огромное количество российской нефти и газа, продолжает помогать Москве в войне в Украине. В частности, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также запчасти для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в фокусе внимания на этой неделе будет визит руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Европу. Он начался во Франции, где 6 мая, состоялись встречи Си с президентом Эммануэлем Макроном, а также руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Далее по плану – посещения Венгрии и Сербии. Одной из основных тем обсуждения обозначен поиск путей разрешения российско-украинской войны. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии", какую игру может далее вести Китай, есть ли шанс на позитивный для Украины исход.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/05/06/world/europe/xi-macron-europe-trade-war.html
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