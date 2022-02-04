Китай потребует у НАТО не принимать новых членов: о чем договорился Путин с Си Цзиньпин

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Людмила Слободенюк
Китай поддержал Россию и осудил дальнейшее расширение НАТО. Об этом стало известно сегодня, 4 февраля, когда были объявлены результаты переговоров лидеров двух стран в Пекине. Напомним, на церемонию открытия зимних Олимпийских игр приехал президент РФ Владимир Путин. Перед мероприятием он провел переговоры с Си Цзиньпин. Дальше они пообедали, а потом пошли вместе посмотреть шоу. Об этом сообщает BBC, передает портал "Комментарии".
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото GETTY IMAGES
Хотя в совместном заявлении речь не шла непосредственно об Украине, обе страны обвинили НАТО в поддержке идеологии "холодной войны". Путин утверждал, что западные государства используют оборонный альянс НАТО, чтобы подорвать Россию.
По мнению российской стороны, переговоры были "очень теплыми", это была первая встреча лидеров лицом к лицу с начала пандемии. В заявлении также говорится, что обе страны "серьезно обеспокоены" трехсторонним пактом безопасности под названием "AUKUS", который заключили между собой США, Великобритания и Австралия.
Россия заявила, что поддерживает политику Пекина - "Единый Китай", утверждающую, что самоуправляемый Тайвань является отколотой провинцией, которая в конце концов снова станет частью Китая. Напомним, Тайвань считает себя независимой страной со своей конституцией и демократически избранными лидерами.
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Обсуждения
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Пенсіонер Петренко
сегодня, 16:46
А чому ж Сі Дзіньпіп не засудив одночасно подальше розширення ерефії , яка нападає на сусідні країни , захоплює , окуповує й анексує їх території , вбиває громадян ? Чи задля потискання руки вбивці й терористу китайський лідер готовий заплющити очі на ті неподобства , що чинить путлер ?