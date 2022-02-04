Китай потребует у НАТО не принимать новых членов: о чем договорился Путин с Си Цзиньпин

Китай поддержал Россию и осудил дальнейшее расширение НАТО. Об этом стало известно сегодня, 4 февраля, когда были объявлены результаты переговоров лидеров двух стран в Пекине. Напомним, на церемонию открытия зимних Олимпийских игр приехал президент РФ Владимир Путин. Перед мероприятием он провел переговоры с Си Цзиньпин. Дальше они пообедали, а потом пошли вместе посмотреть шоу. Об этом сообщает BBC, передает портал "Комментарии".

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото GETTY IMAGES

Хотя в совместном заявлении речь не шла непосредственно об Украине, обе страны обвинили НАТО в поддержке идеологии "холодной войны". Путин утверждал, что западные государства используют оборонный альянс НАТО, чтобы подорвать Россию.

"Для Китая это тонкий баланс. У Пекина отношения с Украиной – политические и экономические. Любое вторжение России или военное нападение там может повредить позиции президента Си", — пишут в издании.

По мнению российской стороны, переговоры были "очень теплыми", это была первая встреча лидеров лицом к лицу с начала пандемии. В заявлении также говорится, что обе страны "серьезно обеспокоены" трехсторонним пактом безопасности под названием "AUKUS", который заключили между собой США, Великобритания и Австралия.

Россия заявила, что поддерживает политику Пекина - "Единый Китай", утверждающую, что самоуправляемый Тайвань является отколотой провинцией, которая в конце концов снова станет частью Китая. Напомним, Тайвань считает себя независимой страной со своей конституцией и демократически избранными лидерами.

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