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Китай потребует у НАТО не принимать новых членов: о чем договорился Путин с Си Цзиньпин

Россия и Китай обнародовали совместное заявление по итогам переговоров во время визита Владимира Путина на открытие Зимних Олимпийских игр в Китае

сегодня, 16:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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Китай поддержал Россию и осудил дальнейшее расширение НАТО. Об этом стало известно сегодня, 4 февраля, когда были объявлены результаты переговоров лидеров двух стран в Пекине. Напомним, на церемонию открытия зимних Олимпийских игр приехал президент РФ Владимир Путин. Перед мероприятием он провел переговоры с Си Цзиньпин. Дальше они пообедали, а потом пошли вместе посмотреть шоу. Об этом сообщает BBC, передает портал "Комментарии".

Китай потребует у НАТО не принимать новых членов: о чем договорился Путин с Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото GETTY IMAGES

Хотя в совместном заявлении речь не шла непосредственно об Украине, обе страны обвинили НАТО в поддержке идеологии "холодной войны". Путин утверждал, что западные государства используют оборонный альянс НАТО, чтобы подорвать Россию.

"Для Китая это тонкий баланс. У Пекина отношения с Украиной – политические и экономические. Любое вторжение России или военное нападение там может повредить позиции президента Си", — пишут в издании.

По мнению российской стороны, переговоры были "очень теплыми", это была первая встреча лидеров лицом к лицу с начала пандемии. В заявлении также говорится, что обе страны "серьезно обеспокоены" трехсторонним пактом безопасности под названием "AUKUS", который заключили между собой США, Великобритания и Австралия.

Россия заявила, что поддерживает политику Пекина -  "Единый Китай", утверждающую, что самоуправляемый Тайвань является отколотой провинцией, которая в конце концов снова станет частью Китая. Напомним, Тайвань считает себя независимой страной со своей конституцией и демократически избранными лидерами. 

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-60257080
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Обсуждения

Пенсіонер Петренко

сегодня, 16:46

А чому ж Сі Дзіньпіп не засудив одночасно подальше розширення ерефії , яка нападає на сусідні країни , захоплює , окуповує й анексує їх території , вбиває громадян ? Чи задля потискання руки вбивці й терористу китайський лідер готовий заплющити очі на ті неподобства , що чинить путлер ?

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