Китай презентовал первого в мире "ребенка-ШИ": на что способен этот робот

На форуме Zhongguancun 2025 Китай презентовал усовершенствованную работу TongTong 2.0 — человекообразную систему искусственного интеллекта, разработанную Пекинским институтом общего ИИ. Этот робот обладает когнитивными способностями, похожими на уровень развития 5-6-летнего ребенка, сообщает Interesting Engineering.

Фото: из открытых источников

Первая версия TongTong, выпущенная в 2024 году, имела интеллект ребенка 2-3 года. Обновленная версия 2.0 значительно усовершенствовалась в речевых навыках, мышлении, эмоциях, движении и взаимодействии с окружающими.

Особой характеристикой TongTong 2.0 есть наличие системы ценностей. К примеру, робот может убирать игрушки или вытирать пятна, обучаться в условиях реалистичных цифровых сред.

Чэнь Хао, исполнительный директор Центра передовых технологий, отметил, что TongTong 2.0 способен формировать собственную личность, вести связный диалог и даже торговаться или откладывать выполнение задач, например, спорить, если ее просят лечь спать. По сравнению с предыдущей версией TongTong 2.0 имеет возможность анализировать ситуацию, корректировать свои действия и планировать их в реальном времени. Она учится через взаимодействие с окружающими, общается на нескольких языках и постоянно обновляет свою базу знаний.

Во время демонстрации робот решал сложные задачи, такие как использование подушки для того, чтобы дотянуться до пульта. Виртуальная среда, имитирующая условия детского сада и семейного окружения, помогает развивать социальные навыки.

Релиз TongTong 2.0 стал свидетельством стремительного прогресса Китая в области искусственного интеллекта, подчеркивая важность открытого подхода к разработке технологий.

Стоит отметить, что компания 1X из Норвегии также создала работу с ИИ, NEO Gamma, способного выполнять различные домашние задания, в частности, уборку и подачу чая.

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