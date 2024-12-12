Китай пригрозил США из-за "плохого поведения"

Китай объявил, что введет визовые ограничения для сотрудников правительства США, которые "плохо вели себя по делам, связанным с Гонконгом". Таким образом, Китай отреагировал на решение США ввести новые санкции против чиновников Гонконга после заключения 45 человек за "подрывную деятельность" против китайских властей.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга ответила на вопрос о конкретных контрмерах Китая после объявления США о введении ограничений для нескольких десятков чиновников в Гонконге. По ее словам, Китай введет визовые ограничения для некоторых американских чиновников.

"Китай четко высказал нашу серьезную позицию по соответствующим шагам американской стороны. США использовали проблемы, связанные с Гонконгом, чтобы наложить визовые ограничения на китайских чиновников, что грубо вмешивается во внутренние дела Китая и серьезно нарушает принципы международного права и основные нормы международных отношений" , — сказала Мао Нин.

Нин подчеркнула, что Гонконг является частью Китая, поэтому любые вопросы Гонконга относятся к внутренним делам КНР. Представитель МИД призвала США уважать суверенитет Китая и верховенство права.

Напомним, что с лета 2019 года в Гонконге неоднократно проходили массовые протесты. Сначала жители полуавтономного региона выступали против законопроекта, разрешающего экстрадицию на материковый Китай. Впоследствии протестующие потребовали большей автономии и проведения демократических реформ. В 2020 году активисты вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с новым законопроектом, усиливающим влияние центральных властей на спецслужбы Гонконга. Этот документ существенно изменил местную судебную систему и позволил Пекину подавлять оппозиционные движения.

Во время одной из масштабных акций протеста полиция применила слезоточивый газ и перечные баллончики. В результате было задержано более 50 человек, обвиненных в участии в "незаконных собраниях", которых осудили от 50 месяцев до 100 лет. В том же году Сенат США принял санкции против Китая, осудив действия Пекина за подрыв автономии Гонконга.

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