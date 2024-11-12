Китай прокомментировал военное сотрудничество Путина и Ким Чен Ина

Китай заявил, что не намерен критиковать военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, заметно укрепившееся в последнее время. Такую позицию высказал представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Сотрудничество Путина и Ким Чен Ина (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна — чисто их внутреннее дело, к которому Пекин не причастен. По словам Линя Цзяня, Китай неоднократно высказывал свою позицию по сотрудничеству между Россией и КНДР.

"Обе страны являются независимыми суверенными государствами, и развитие их двусторонних отношений — это их собственное дело", — подытожил представитель КНР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что действительно мотивирует военных КНДР воевать на стороне России. В Российской Федерации помогают вести военные действия против Украины военные КНДР. Северокорейских солдат уже зафиксировали в Курской области. В Центре противодействия дезинформации, ссылаясь на информацию иностранной печати, объяснили мотивацию северокорейских военных. Мотивацию северокорейских солдат воевать на стороне России объяснило американское издание The Wall Street Journal

Также "Комментарии" писали о том, что о купантах поставили собачину из КНДР . В разных ТГ-каналах распространяются видео, как русские солдаты лакомятся консервами из Северной Кореи. На банках написано на корейском "Собачье мясо нуреонги". Нуреонги – порода собак, также известная как корейский желтый шпиц. Корейцы выращивают их для употребления в пищу. На консервах также отмечено: "Продукт исключительно для армии КНДР".

На ролике из проукраинского ТГ-канала Supernova российский солдат намазывает содержание консервов на хлеб и съедает бутерброд. На другом видео солдат ВС РФ предупреждает сослуживцев, чтобы они не ели "это чертово собачье мясо".

