logo

BTC/USD

87839.06

ETH/USD

3178.33

LTC/USD

73.59

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай прокомментировал военное сотрудничество Путина и Ким Чен Ина
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай прокомментировал военное сотрудничество Путина и Ким Чен Ина

Пекин еще раз нейтрально отвечает на вопросы о взаимодействии РФ и КНДР

12 ноября 2024, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Китай заявил, что не намерен критиковать военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, заметно укрепившееся в последнее время. Такую позицию высказал представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Китай прокомментировал военное сотрудничество Путина и Ким Чен Ина

Сотрудничество Путина и Ким Чен Ина (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна — чисто их внутреннее дело, к которому Пекин не причастен. По словам Линя Цзяня, Китай неоднократно высказывал свою позицию по сотрудничеству между Россией и КНДР.

"Обе страны являются независимыми суверенными государствами, и развитие их двусторонних отношений — это их собственное дело", — подытожил представитель КНР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что действительно мотивирует военных КНДР воевать на стороне России. В Российской Федерации помогают вести военные действия против Украины военные КНДР. Северокорейских солдат уже зафиксировали в Курской области. В Центре противодействия дезинформации, ссылаясь на информацию иностранной печати, объяснили мотивацию северокорейских военных. Мотивацию северокорейских солдат воевать на стороне России объяснило американское издание The Wall Street Journal

Также "Комментарии" писали о том, что о купантах поставили собачину из КНДР . В разных ТГ-каналах распространяются видео, как русские солдаты лакомятся консервами из Северной Кореи. На банках написано на корейском "Собачье мясо нуреонги". Нуреонги – порода собак, также известная как корейский желтый шпиц. Корейцы выращивают их для употребления в пищу. На консервах также отмечено: "Продукт исключительно для армии КНДР".

На ролике из проукраинского ТГ-канала Supernova российский солдат намазывает содержание консервов на хлеб и съедает бутерброд. На другом видео солдат ВС РФ предупреждает сослуживцев, чтобы они не ели "это чертово собачье мясо".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/fyrbt/202411/t20241112_11525110.html
Теги:

Новости

Все новости