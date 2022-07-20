Китай против США, значит за РФ: о чем говорит новое заявление КНР – в чем угроза для Украины

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США виновны в войне в Украине. По его словам, Китай занимает "объективную и справедливую" позицию по отношению к Украине и "стоит на стороне мира и справедливости". Что можно сказать о "китайском факторе" в российско-украинском конфликте? Есть ли шанс, что позиция Пекина перерастет в позитивную для Украины сторону? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь. Фото: из открытых источников

И РФ, и Китай публично противопоставляют себя США и НАТО

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что у США и Китая – холодная экономическая война.

"Горячая и кровавая война, развязанная РФ в Украине, у них на втором плане, – поясняет он. – Китай совершенно четко придерживается своей исходной позиции, которая вытекает из его стратегии: в практическом смысле, то есть, оружием и деньгами, он не поддерживает ни одну из сторон. Но в пропагандистском смысле официальный Китай почти полностью на стороне России. Потому что и РФ, и Китай публично противопоставляют себя США и НАТО. Более того, примерно 70% информации и видеосюжетов в официальных китайских СМИ базируются на материалах из России".

Для нас, отмечает Александр Кочетков, дела неизмеримо важнее слов, поэтому – пусть говорят.

"Изменение позиции Китая по отношению к Украине возможно лишь в случае, если мы не только изгоним агрессора со своей земли (что вызовет у Китая уважение), но и предложим ему долговременную взаимовыгодную программу сотрудничества (что вызовет у КНР интерес), – уверен аналитик. – Ибо Китай – торговая супердержава, и это главное, что о ней надо помнить всегда".

Если санкции будут усиливаться и соблюдаться, КНР не станет активно помогать РФ

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что позиция Китая по отношению к российско-украинской войне определяется несколькими факторами.

"Во-первых, это противостояние с США. Понятно, что "враг моего врага – мой друг". И это делает Китай более близким к РФ, учитывая поддержку США Украины. Во-вторых – экономические факторы. Весь мир для Китая – это огромный рынок сбыта. И потеря части этого рынка – удар для экономики, которая и без войны испытывала снижение темпов прироста ВВП. К тому же, сотрудничество со страной-изгоем, которым стала Россия, может отвлечь значительную часть экономических партнеров. Поэтому чем более весомые санкции будут налагаться на сотрудничающие с РФ организации, тем меньше у КНР будет желание сотрудничать с Кремлем. И третье – это возможность выгоды от сотрудничества с самой Россией. То есть, если Москва испытывает резкое снижение экспорта нефти и газа, Пекин будет готов включиться, чтобы приобрести энергоносители по заниженной цене", – поясняет эксперт.

В зависимости от того, какой фактор будет доминирующим, Китай и будет проводить свою политику, уверен Богдан Петренко.

"Если санкции будут усиливаться и соблюдаться, КНР не станет активно помогать РФ, – уверен он. – А заявления вроде того, что США раздули конфликт в Украине – это попытка проверить реакцию мира, для того, чтобы выстраивать свою дальнейшую стратегию".

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