Китай провел третий этап челночной дипломатии по войне в Украине: о чем договорились

Специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй провел третий этап челночной дипломатии по войне в Украине, которую в Китае называют "кризисом в Украине". В ходе третьего раунда Хуэй пообщался с официальными представителями стран Глобального юга.



Китайский дипломат Ли Хуэй. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ли Хуэй в период с 3 по 9 мая провел очередной раунд челночной дипломатии. Китайский чиновник встретился или пообщался по телефону с представителями Турции, Египта, Бразилии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Африки, Казахстана, Индонезии и других стран.

"Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами по поводу "украинского кризиса", и все стороны в целом согласились с предложениями Китая, призывая к охлаждению ситуации", — заявили в МИД КНР.

Среди основных принципов, которые были озвучены Китаем по поводу войны в Украине, это призыв к "охлаждению ситуации", в частности, война не должна обостряться, поле боя расширяться, а стороны не должны вести массированные обстрелы друг против друга.

Китай призвал к прямым переговорам и диалогу, чтобы способствовать деэскалации ситуации, а также увеличить гуманитарную помощь. В МИД КНР добавили, что Китай против применения ядерного, химического и биологического оружия и против нападений на мирные ядерные объекты, в частности, атомные электростанции.

"Все стороны согласились продолжать поддерживать коммуникацию и координацию, и приветствовали поддержку международного сообщества усилий, направленных на охлаждение ситуации и совместно играли конструктивную роль в прекращении огня и войне, а также в содействии миру и переговорам", — подытожили третий этап челночной дипломатии в МИД КНР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае объяснили свою позицию по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об Алексее Данилове, который резко высказался о китайском дипломате Ли Хуэе.