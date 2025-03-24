Китай разработал устройство для разрыва подводных кабелей

Китай разработало новое устройство, способное перерезать подводные коммуникационные и энергетические кабели на глубине до 4000 метров. Это первый случай, когда страна официально заявила о наличии такой технологии, которая может нарушить критическую глобальную инфраструктуру связи.

Подводные кабели. Фото из открытых источников

Устройство создано Китайским научно-исследовательским центром кораблей (CSSRC) и его Государственной ключевой лабораторией глубоководных пилотируемых кораблей. На глубине 4000 метров давление воды превышает 400 атмосфер, что делает невозможным использование стандартных режущих инструментов. Поэтому китайские инженеры разработали 150-миллиметровый шлифовальный круг с вращающимся алмазным покрытием на скорости 1600 оборотов в минуту.

Благодаря такой технологии устройство способно раздробить даже стальную броню подводных кабелей, минимизируя нарушение морского дна. Его корпус изготовлен из титанового сплава, что позволяет выдерживать экстремальные глубоководные условия без риска разрушения.

Устройство для резки подводных кабелей

Хотя Китай официально позиционирует это устройство как инструмент для подводного спасения и исследований, его двойное назначение может вызвать серьезную обеспокоенность среди других стран. Подводные кабели являются основой 95% глобальной передачи данных, соединяющих континенты и обеспечивающих бесперебойную работу финансовых рынков, военных систем и международной интернет-связи.

Однако в случае геополитического конфликта резак может быть использован для отключения связи между стратегическими точками, в частности около Гуама — ключевой военный узел США в Тихоокеанском регионе. Если Китай способен быстро и незаметно отключать глобальные подводные коммуникации, это может существенно изменить баланс сил в регионе и затруднить западным странам координацию в кризисных ситуациях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские СМИ опубликовали фото китайского изобретения, которое может перерезать подводные кабели.

Также "Комментарии" писали, что китайское судно задержали при перерезке подводных интернет-кабелей.