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Китай решительно отреагировал на новые санкции ЕС против России

Китай недоволен 18-м пакетом европейских санкций против России и призвал прекратить такую практику.

21 июля 2025, 09:05
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Slava Kot

18 июля Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 18 пакет санкций Евросоюза против России. В него также вошли ограничения для некоторых китайских банков, которые сотрудничали с РФ и помогали Кремлю обходить санкции. Китай резко выступил против новых санкций ЕС.

Китай решительно отреагировал на новые санкции ЕС против России

Китай недоволен санкциями против России

Министерство коммерции Китая (MOFCOM) прокомментировало решение ЕС ввести 18 пакет санкций против России и включить в него некоторые китайские банки.

"ЕС, игнорируя неоднократные заявления и возражения Китая, настаивал на включении некоторых китайских предприятий в санкционный список и ввел санкции против двух китайских финансовых учреждений по сфабрикованным обвинениям. Китай решительно недоволен этим шагом и решительно выступает против него", — спикер MOFCOM.

В ведомстве называют санкции ЕС "односторонними" и считаются, что они "не имеют основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН". По словам представителя MOFCOM, такой шаг Евросоюза будет иметь негативное влияние на торговое сотрудничество с Китаем.

В Министерстве коммерции Китая пригрозили ответными мерами и призвали ЕС прекратить вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с РФ.

"Китай призывает ЕС немедленно прекратить неправильную практику включения китайских предприятий и финансовых учреждений в список. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий и финансовых учреждений", — добавил китайский представитель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили Путину из-за давления на Китай.



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Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202507/1338837.shtml
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