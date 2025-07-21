Китай решительно отреагировал на новые санкции ЕС против России

18 июля Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 18 пакет санкций Евросоюза против России. В него также вошли ограничения для некоторых китайских банков, которые сотрудничали с РФ и помогали Кремлю обходить санкции. Китай резко выступил против новых санкций ЕС.

Китай недоволен санкциями против России

Министерство коммерции Китая (MOFCOM) прокомментировало решение ЕС ввести 18 пакет санкций против России и включить в него некоторые китайские банки.

"ЕС, игнорируя неоднократные заявления и возражения Китая, настаивал на включении некоторых китайских предприятий в санкционный список и ввел санкции против двух китайских финансовых учреждений по сфабрикованным обвинениям. Китай решительно недоволен этим шагом и решительно выступает против него", — спикер MOFCOM.

В ведомстве называют санкции ЕС "односторонними" и считаются, что они "не имеют основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН". По словам представителя MOFCOM, такой шаг Евросоюза будет иметь негативное влияние на торговое сотрудничество с Китаем.

В Министерстве коммерции Китая пригрозили ответными мерами и призвали ЕС прекратить вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с РФ.

"Китай призывает ЕС немедленно прекратить неправильную практику включения китайских предприятий и финансовых учреждений в список. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий и финансовых учреждений", — добавил китайский представитель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину.

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