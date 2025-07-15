logo

BTC/USD

116833

ETH/USD

2975.05

USD/UAH

41.84

EUR/UAH

48.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину

Китай решительно выступил против новых вторичных санкций против России, которыми Трамп пригрозил Путину.

15 июля 2025, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней время, чтобы начать мирный процесс для окончания войны. В противном случае Трамп пригрозил новыми санкциями против России, в том числе вторичными, которые будут касаться других стран. На эти заявления отреагировал МИД Китая, раскритиковавший ультиматум президента США.

Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало ультиматум Трампа в отношении Путина, указав, что осуждает "односторонние санкции" Соединенных Штатов. Спикер МИД Китая Линь Цзянь заявил, что давление не сможет решить проблему войны в Украине.

"Китай решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решит проблему", – сказал Цзянь.

Напомним, что Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поставил ультиматум Путину, дав российскому диктатору 50 дней на принятие решения. По словам Трампа, Россия столкнется с серьезными проблемами, если не выполнит его условие. Кроме того, президент США заявил о "100% вторичном тарифе" для тех стран, которые покупают российскую нефть, в частности Китай, Индия и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Медведев тремя словами ответил на ультиматум Трампа. По его словам, Трамп лишь озвучил "декоративные" угрозы", на которые в Кремле безразлично реагируют.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп фактически разрешил российскому диктатору Путину делать все, что тот хочет с Украиной в ближайшие два месяца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://english.alarabiya.net/News/world/2025/07/15/china-condemns-coercion-after-trump-floats-tariffs-on-russia-allies-
Теги:

Новости

Все новости