Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней время, чтобы начать мирный процесс для окончания войны. В противном случае Трамп пригрозил новыми санкциями против России, в том числе вторичными, которые будут касаться других стран. На эти заявления отреагировал МИД Китая, раскритиковавший ультиматум президента США.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало ультиматум Трампа в отношении Путина, указав, что осуждает "односторонние санкции" Соединенных Штатов. Спикер МИД Китая Линь Цзянь заявил, что давление не сможет решить проблему войны в Украине.

"Китай решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решит проблему", – сказал Цзянь.

Напомним, что Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поставил ультиматум Путину, дав российскому диктатору 50 дней на принятие решения. По словам Трампа, Россия столкнется с серьезными проблемами, если не выполнит его условие. Кроме того, президент США заявил о "100% вторичном тарифе" для тех стран, которые покупают российскую нефть, в частности Китай, Индия и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Медведев тремя словами ответил на ультиматум Трампа. По его словам, Трамп лишь озвучил "декоративные" угрозы", на которые в Кремле безразлично реагируют.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп фактически разрешил российскому диктатору Путину делать все, что тот хочет с Украиной в ближайшие два месяца.