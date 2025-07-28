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Китай с угрозами отреагировал на украинские санкции против его граждан и компаний

Китай возмутился санкциями Украины против своих компаний и граждан, призвал Киев пересмотреть решение.

28 июля 2025, 12:35
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Slava Kot

Китай решительно выступил против решения Украины включить китайских физических и юридических лиц в санкционный список за деятельность, направленную против национальных интересов. В МИД КНР назвали действия Киева ошибочными и призвали Украину пересмотреть их.

Китай с угрозами отреагировал на украинские санкции против его граждан и компаний

Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга ответил на вопрос относительно украинских санкций против некоторых китайских граждан и компаний. По его словам, Украина может получить негативные последствия, если не поправит ситуацию с санкциями против Китая.

"Китай всегда выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН и призывающих Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий", — сказал Го Цзякунь.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин будет защищать свои компании от санкций, введенных из-за их деятельности против Украины.

"Правительство Китая продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний", — добавил спикер МИД КНР.

Реакция Китая последовала после того, как 27 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против физических и юридических лиц, причастных к поддержке агрессии России против Украины. Под санкции попали 8 граждан из России, Азербайджана, Индии, Ирана и Китая, а также 45 компаний, включая Турцию, Беларусь, КНР, ОАЭ, Индию, Сингапур, Россию и другие страны.

Хотя официально Пекин декларирует нейтральную позицию в войне России против Украины, ряд китайских компаний фигурировали в отчетах западных разведок как поставщики товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Украинские власти, как и западные партнеры, неоднократно заявляли о неприемлемости такого сотрудничества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина нет выхода, ведь Китай начал поглощать Россию.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали дату и место возможной встречи Трампа и Путина. Как выяснилось, это может стать Китай.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4019541-kitaj-oburivsa-sankciami-ukraini-proti-jogo-gromadan-i-kompanij.html
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