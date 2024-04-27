Китай сближается с Европой: последствия для Украины

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Марьян Ощановский
Бессчетные визиты европейских делегаций в Пекин и планы Си Цзиньпина посетить в мае европейский континент свидетельствуют об усилении сотрудничества между Китаем и Европой, считает политический и военный эксперт Александр Мусиенко.
Китай и Европа сближаются. Фото из открытых источников
По мнению эксперта, Китай не должен сжигать мосты с Европой, а Западу не стоит толкать Пекин в сторону РФ, что в определенной степени делают США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.
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