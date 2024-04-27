logo

BTC/USD

63945.41

ETH/USD

3144.44

LTC/USD

87.93

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай сближается с Европой: последствия для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай сближается с Европой: последствия для Украины

Страны Европы и Китай наращивают экономическое сотрудничество

сегодня, 00:20
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Бессчетные визиты европейских делегаций в Пекин и планы Си Цзиньпина посетить в мае европейский континент свидетельствуют об усилении сотрудничества между Китаем и Европой, считает политический и военный эксперт Александр Мусиенко.

Китай сближается с Европой: последствия для Украины

Китай и Европа сближаются. Фото из открытых источников

По мнению эксперта, Китай не должен сжигать мосты с Европой, а Западу не стоит толкать Пекин в сторону РФ, что в определенной степени делают США.

"На самом деле Украина может извлекать выгоду от сотрудничества китайцев и европейцев. За счет торговли с Китаем европейские страны получают значительные доходы. Наращивание торговли между Китаем и Евросоюзом – это, в частности, больше средств на помощь Украине. Не следует забывать, что в условиях войны с РФ Украина очень сильно зависит от экономического потенциала ЕС. Благодаря полученным от торговли с Китаем финансам у европейских стран будет больше возможностей инвестировать средства в оборонную индустрию и производить дополнительное вооружение для Украины, а также поддерживать наш дефицитный бюджет. Поэтому не нужно слишком скептически относиться к сближению Китая с Европой", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lGUQOxSTW98
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости