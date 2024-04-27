Китай сближается с Европой: последствия для Украины

Бессчетные визиты европейских делегаций в Пекин и планы Си Цзиньпина посетить в мае европейский континент свидетельствуют об усилении сотрудничества между Китаем и Европой, считает политический и военный эксперт Александр Мусиенко.

Китай и Европа сближаются. Фото из открытых источников

По мнению эксперта, Китай не должен сжигать мосты с Европой, а Западу не стоит толкать Пекин в сторону РФ, что в определенной степени делают США.

"На самом деле Украина может извлекать выгоду от сотрудничества китайцев и европейцев. За счет торговли с Китаем европейские страны получают значительные доходы. Наращивание торговли между Китаем и Евросоюзом – это, в частности, больше средств на помощь Украине. Не следует забывать, что в условиях войны с РФ Украина очень сильно зависит от экономического потенциала ЕС. Благодаря полученным от торговли с Китаем финансам у европейских стран будет больше возможностей инвестировать средства в оборонную индустрию и производить дополнительное вооружение для Украины, а также поддерживать наш дефицитный бюджет. Поэтому не нужно слишком скептически относиться к сближению Китая с Европой", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.