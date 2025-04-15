Китай сделал новое заявление о китайских солдатах в украинском плену

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Slava Kot
Китай не признает причастности к участию китайских солдат на войне в Украине. Власти КНР обещают провести проверки и оценить действия граждан Китая, попавших в украинский плен на стороне армии России в Донецкой области.
Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников
Спикер МИД КНР Линь Цзянь озвучил позицию Пекина по отношению к китайским солдатам, которые воевали в Украине и оказались в плену. По его словам, Китай предупреждал своих граждан о необходимости избегать "украинского кризиса" – так в Пекине называют войну России против Украины.
По словам спикера, несмотря на просьбы китайских пленных, которые просили забрать их домой, Пекин проанализирует их поведение в соответствии с действующим законодательством КНР. Также Цзянь добавил, что Китай продолжает проверку пленных китайцев, чтобы выяснить все обстоятельства.
В итоге представитель МИД КНР призвал воздержаться от "манипуляций" в отношении китайских солдат, воюющих за Россию и считаться с "объективной и справедливой позицией Китая" в отношении войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай негативно отреагировал на заявление Зеленского о количестве китайских солдат на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о заявлении Ермака, который отметил, что Китай должен Украине из-за китайских солдат.
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