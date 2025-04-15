Китай сделал новое заявление о китайских солдатах в украинском плену

Китай не признает причастности к участию китайских солдат на войне в Украине. Власти КНР обещают провести проверки и оценить действия граждан Китая, попавших в украинский плен на стороне армии России в Донецкой области.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Спикер МИД КНР Линь Цзянь озвучил позицию Пекина по отношению к китайским солдатам, которые воевали в Украине и оказались в плену. По его словам, Китай предупреждал своих граждан о необходимости избегать "украинского кризиса" – так в Пекине называют войну России против Украины.

"Позиция китайского правительства очень четкая. Мы издали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны", — сказал китайский дипломат.

По словам спикера, несмотря на просьбы китайских пленных, которые просили забрать их домой, Пекин проанализирует их поведение в соответствии с действующим законодательством КНР. Также Цзянь добавил, что Китай продолжает проверку пленных китайцев, чтобы выяснить все обстоятельства.

"Поведение отдельных граждан КНР за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и будет предпринимать необходимые консульские и другие действия", — пояснил Цзянь.

В итоге представитель МИД КНР призвал воздержаться от "манипуляций" в отношении китайских солдат, воюющих за Россию и считаться с "объективной и справедливой позицией Китая" в отношении войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай негативно отреагировал на заявление Зеленского о количестве китайских солдат на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Ермака, который отметил, что Китай должен Украине из-за китайских солдат.