Китай сделал новое заявление о коронавирусе в пятую годовщину

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) несколько лет просит Китай предоставить все данные о коронавирусе, чтобы наконец через пять лет после начала пандемии понять его происхождение. Представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на призывы и озвучила позицию Китая по поводу данных о коронавирусе.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

30 декабря ВОЗ выступила с заявлением к Китаю о коронавирусе, который убил более семи миллионов человек, изменил экономику и подвел системы здравоохранения.

"Мы продолжаем призывать Китай делиться данными и доступом, чтобы мы могли понять происхождение Covid-19. Это моральный и научный императив", – говорится в заявлении ВОЗ с объяснением, что без прозрачности и обмена информации миру будет сложно предотвратить или подготовиться к будущим пандемиям.

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга на следующий день резко отреагировала на заявления ВОЗ, указывая, что Китаю "ничего не скрывать" о коронавирусе.

"Пять лет назад… Китай немедленно поделился информацией об эпидемии и последовательности вирусных генов из ВОЗ и международным сообществом. Ничего не скрывая, мы поделились нашим опытом профилактики, контроля и лечения, делая огромный вклад в работу международного сообщества по борьбе с пандемией", – сказала Мао Нин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странах, где COVID-19 убил больше всего людей. Сколько погибло в Украине от коронавируса

Также "Комментарии" писали, что в США провели расследование, в котором выяснили, что произошла утечка коронавируса из лаборатории в Китае. Отчет на 520 страниц станет дорожной картой для предотвращения подобных пандемий в будущем.