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Slava Kot
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) несколько лет просит Китай предоставить все данные о коронавирусе, чтобы наконец через пять лет после начала пандемии понять его происхождение. Представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на призывы и озвучила позицию Китая по поводу данных о коронавирусе.
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
30 декабря ВОЗ выступила с заявлением к Китаю о коронавирусе, который убил более семи миллионов человек, изменил экономику и подвел системы здравоохранения.
Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга на следующий день резко отреагировала на заявления ВОЗ, указывая, что Китаю "ничего не скрывать" о коронавирусе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странах, где COVID-19 убил больше всего людей. Сколько погибло в Украине от коронавируса
Также "Комментарии" писали, что в США провели расследование, в котором выяснили, что произошла утечка коронавируса из лаборатории в Китае. Отчет на 520 страниц станет дорожной картой для предотвращения подобных пандемий в будущем.
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