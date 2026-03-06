Представитель МИД Китая Мао Нин призвала международное сообщество ориентироваться на четыре принципа, предложенные лидером КНР Си Цзиньпином, для урегулирования войны между Россией и Украиной. По ее словам, эти принципы призваны стать основой для мирного разрешения конфликтов и обеспечения безопасности всех государств.

Фото: из открытых источников

Среди ключевых положений, на которые следует ориентироваться, выделяют уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, строгое соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное отношение к законным обеспокоенности государств и поддержку любых мирных инициатив.

"Предложенные главой КНР Си Цзиньпином четыре принципа и опубликованные Китаем ранее позиционные документы полностью отражают нашу позицию, на которую вы можете ссылаться", — отметила Мао Нин.

Она подчеркнула, что Пекин соблюдает эти ориентиры во всех своих дипломатических шагах и ожидает аналогичного подхода от других государств.

Китай в то же время активизирует дипломатическую деятельность на международной арене. В частности, правительство КНР направляет спецпосланника Чжай Цзюня в Ближний Восток для посредничества в конфликте в Иране. Это свидетельствует о стремлении Пекина активно участвовать в миротворческих процессах, не ограничиваясь только регионом Европы.

Спикер подчеркнула, что мирное урегулирование конфликтов для Китая является приоритетом, и любые действия государств должны происходить в духе взаимного уважения и соблюдения международного права.



"Мы поддерживаем все инициативы, направленные на мирное разрешение конфликтов, и будем продолжать координироваться со всеми сторонами для достижения этой цели", — добавила Мао Нин.

Как уже писали "Комментарии", в Европейской комиссии выразили обеспокоенность последними высказываниями президента Украины Владимира Зеленского по поводу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заместитель главного представителя Еврокомиссии Олоф Гилл подчеркнул, что такая риторика неприемлема для отношений между государствами-членами ЕС.