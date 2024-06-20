Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу, которая будет проходить в обход России.

Союзники Кремля построят железную дорогу в обход РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, соглашение, которое Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали 27 лет, стороны подписали 6 июня, а строительство должно начаться в октябре этого года. Железнодорожная магистраль протяженностью 450-500 км станет частью глобальной инициативы Китая "Один пояс – один путь".

"Годовой объем грузоперевозок по железной дороге достигнет 15 млн тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы", — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Отмечается, что железная дорога будет проходить от Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане. Далее магистраль соединится с дорогами других стран Центральной Азии, откуда грузы пойдут в Каспийское море, Турцию и Европу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил Антон. Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".