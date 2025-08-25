logo

Китай таки определился: готов ли отправить миротворцев в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай таки определился: готов ли отправить миротворцев в Украину

Китай не рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину

25 августа 2025, 10:50
Автор:
Кравцев Сергей

На сегодняшний день официальная позиция Пекина состоит в том, что он не собирается направлять своих миротворцев в Украину. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

Китай таки определился: готов ли отправить миротворцев в Украину

Китай. Фото: из открытых источников

Напомним, несколько дней назад издание Welt сообщило, что Китай выразил готовность отправить войска в Украину. Но Пекин хочет, чтобы силы были развернуты под мандатом ООН.

Дипломаты ЕС со ссылкой на источники в китайском правительстве заявили, что Китай будет готов развернуть войска в Украине только на основе мандата Организации Объединенных Наций. В Брюсселе план Пекина был воспринят неоднозначно.

С одной стороны, в ЕС считают, что это может быть привлечение стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром. С другой стороны, у европейцев серьезные опасения, что Китай захочет шпионить в Украине и "в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной".

Читайте на портале "Комментарии" — Китай не может быть среди гарантов безопасности Украины, потому что в этой войне он явно на стороне России и его помощь стране-агрессору это подтверждает. Такое заявление в интервью СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский .

Глава украинского государства подчеркнул, что Китай отказался помочь остановить эту войну с самого начала.

"Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в том, чтобы среди гарантов безопасности были страны, которые не помогают и не помогали в тот момент, когда украинцам это действительно нужно после 24 февраля 2022 года.




Источник: https://t.me/ClashReport/55260
