Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине

Китайский представитель Ген Шуан принял участие в заседании Совбеза ООН по поводу российско-украинской войны и объяснил позицию Китая. По его словам, Китай уважает территориальную целостность стран и их суверенитет, а окончание войны в Украине должно быть решено дипломатически.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Фото: AFP

Ген Шуан во время выступления на заседании Совбеза ООН, организованного по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России, высказал позицию Китая относительно войны России против Украины, которую в Пекине называют "украинским кризисом".

"Позиция Китая в украинском вопросе последовательна, тверда и четка. С момента вспышки кризиса Китай всегда утверждал, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций должны быть соблюдены, законные проблемы безопасности всех стран должны относиться серьезно, и следует поддерживать все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса", — сказал Шуан.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что война в Украине должна закончиться переговорами, активно продвигаемыми китайской стороной.

"Мы настаиваем на том, что диалог и переговоры являются единственным способом разрешения украинского кризиса. Мы поддерживали контакты и обмены информацией с Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, активно проводили челночную дипломатию, настойчиво убеждали в мире и способствовали переговорам и упорно работали над продвижением политического урегулирования", — добавил Шуан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о готовности рассмотреть "мирный план" Китая, однако назвал условие.