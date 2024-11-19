Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине

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Slava Kot
Китайский представитель Ген Шуан принял участие в заседании Совбеза ООН по поводу российско-украинской войны и объяснил позицию Китая. По его словам, Китай уважает территориальную целостность стран и их суверенитет, а окончание войны в Украине должно быть решено дипломатически.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Фото: AFP
Ген Шуан во время выступления на заседании Совбеза ООН, организованного по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России, высказал позицию Китая относительно войны России против Украины, которую в Пекине называют "украинским кризисом".
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что война в Украине должна закончиться переговорами, активно продвигаемыми китайской стороной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о готовности рассмотреть "мирный план" Китая, однако назвал условие.
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