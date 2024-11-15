Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель озвучил разведывательные данные о первой поставке Китаем оружия России для войны против Украины.

КНР передала оружие России. Фото из открытых источников

По словам Жозепа Борреля, доказательства передачи оружия убедительны и доказывают оказание военной поддержки России со стороны Китая.

Чиновник призвал Запад отреагировать на военную поддержку Китаем РФ и заявил о необходимости рассмотрения всех доступных инструментов, включая санкции.

Дипломат подчеркнул, что ЕС располагает новыми списками, ведущими к запрету на ведение бизнеса с китайскими компаниями, запрету на активы и въезд.

Жозеп Боррель отметил необходимость прямого диалога с Пекином, подчеркнув несоответствие между заявленной нейтральностью Китая и фактической поддержкой России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет издание The Washington Post. сил в этом районе. Разворачиваются дополнительные подразделения — не только на. второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что жители села Ольговка Курской области пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину на трудности и призвали "завершить проклятую войну, унесшую множество невинных жизней". что их деревня была разрушена во время боевых действий.