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Китай ввел санкции против США: что известно

Пекин ввел санкции против американских политиков

сегодня, 21:06
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Марьян Ощановский

Китай ввел санкции против конгрессменов США, американских чиновников и руководителей неправительственных организаций из-за "вопиющего поведения, связанного с Гонконгом".

Китай ввел санкции против США: что известно

Противостояние между Китаем и США обостряется. Фото из открытых источников

Издание China Morning Post сообщило, что китайское министерство иностранных дел приняло решение о санкциях после того, как США в марте ввели санкции против шести чиновников КНР за их причастность к транснациональным репрессиям.

Спикер китайского МИД назвал американские санкции "строгим вмешательством в дела Гонконга, являющиеся внутренними делами Китая". Также он назвал их "серьезным нарушением принципов международного права и основных норм международных отношений".

"Пекин осуждает решение Вашингтона и вводит свои санкции против членов конгресса США, чиновников и руководителей неправительственных организаций, которые действовали вопиющим образом в вопросах Гонконга", — говорится в заявлении МИД КНР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает укрепляться на ожиданиях мирного соглашения по Украине, после которого последует смягчение западных санкций. На Московской бирже курс юаня по отношению к рублю впервые с июня прошлого года опускался ниже 11 рублей, а завершил торги на отметке 11,04 рубля, потеряв 1,9% за неделю и почти 7% с начала апреля.



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Источник: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3307291/china-sanctions-us-congress-members-officials-and-others-who-behaved-badly-hong-kong
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