Китайская Народная Республика объявила о санкциях против военно-промышленных предприятий США в ответ на поставки вооружений Тайваню.

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Известно, что санкции затронули семь компаний: Aerkomm, Hudson Technologies, Insitu, Oceaneering International, Raytheon Australia, Raytheon Canada и Saronic Technologies.

Ограничения, которые вступят в силу 27 декабря, предусматривают заморозку активов этих предприятий и их руководство на территории Китая. Также китайским компаниям запрещено сотрудничать с американскими оборонными фирмами.

Ранее, в декабре, министерша финансов США Джанет Йеллен заявила о готовности Вашингтона ввести санкции против китайских банков в случае их возможной поддержки оборонного комплекса России.

Она также отметила, что между США и Китаем существует специальный канал для обсуждения спорных вопросов, связанных с взаимодействием обеих стран по отношению к России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп считает Китай главной угрозой для Соединенных Штатов. Кроме того, Вашингтон неоднократно обвинял Китай в том, что он поддерживает Россию в ее немотивированной войне против Украины. оборудование для производства оружия.

При этом известно, что глава Китая Си Цзиньпин запланировал визит в Россию в 2025 году. Ранее он неоднократно встречался с диктатором Владимиром Путиным, включая момент после начала российского вторжения в Украину. Извсетно, что Китай никак не критикует войну, которую РФ ведет против Украины. Более того, он выступает на сторону РФ и призывает заморозить "конфликт".



