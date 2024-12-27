logo

BTC/USD

96562.37

ETH/USD

3406.15

LTC/USD

104.17

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай выступил против США: какие радикальные шаги предпринял
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай выступил против США: какие радикальные шаги предпринял

Китай ввел санкции против предприятий США

сегодня, 12:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Китайская Народная Республика объявила о санкциях против военно-промышленных предприятий США в ответ на поставки вооружений Тайваню.

Китай выступил против США: какие радикальные шаги предпринял

Китай

Известно, что санкции затронули семь компаний: Aerkomm, Hudson Technologies, Insitu, Oceaneering International, Raytheon Australia, Raytheon Canada и Saronic Technologies.

Ограничения, которые вступят в силу 27 декабря, предусматривают заморозку активов этих предприятий и их руководство на территории Китая. Также китайским компаниям запрещено сотрудничать с американскими оборонными фирмами.

Ранее, в декабре, министерша финансов США Джанет Йеллен заявила о готовности Вашингтона ввести санкции против китайских банков в случае их возможной поддержки оборонного комплекса России.

Она также отметила, что между США и Китаем существует специальный канал для обсуждения спорных вопросов, связанных с взаимодействием обеих стран по отношению к России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп считает Китай главной угрозой для Соединенных Штатов. Кроме того, Вашингтон неоднократно обвинял Китай в том, что он поддерживает Россию в ее немотивированной войне против Украины. оборудование для производства оружия.

При этом известно, что глава Китая Си Цзиньпин запланировал визит в Россию в 2025 году. Ранее он неоднократно встречался с диктатором Владимиром Путиным, включая момент после начала российского вторжения в Украину. Извсетно, что Китай никак не критикует войну, которую РФ ведет против Украины. Более того, он выступает на сторону РФ и призывает заморозить "конфликт".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости