Китай взломал данные Министерства финансов США: СМИ узнали детали

Поддерживаемый государством субъект в Китае взломал Министерство финансов США, получив доступ к рабочему пространству государственных служащих и несекретным документам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали в Белом доме, пишет "The New York Times".

Китай. Фото: из открытых источников

В письме, информирующем законодателей об этом эпизоде, Министерство финансов сообщило, что 8 декабря получило сообщение от сторонней компании BeyondTrust о том, что хакер получил ключ безопасности, который позволил ему удаленно получить доступ к определенным рабочим станциям Казначейства и документам на них.

"На основе имеющихся признаков, инцидент был связан с китайским государственным субъектом Advanced Persistent Threat (APT). Согласно политике Казначейства, взломы, связанные с APT, считаются серьезным инцидентом в сфере кибербезопасности", – говорилось в том письме.

Министерство финансов США заявило, что сотрудничало с ФБР, разведывательным сообществом и другими органами, чтобы определить последствия этого взлома. Скомпрометированная служба была отключена, и нет никаких доказательств того, что китайский государственный субъект все еще имеет доступ к информации Казначейства.

В Минфине не уточнили, когда именно произошел этот эпизод, но добавили, что раскроют больше деталей в будущем отчете Конгрессу.

Издание отмечает, что китайские официальные лица долгое время отрицали какую-либо роль правительства в хакерских атаках и наладили диалог с Соединенными Штатами для совместной работы над кибербезопасностью. В начале этого месяца представители Министерства финансов США посетили Китай для проведения ряда встреч своих экономических и финансовых рабочих групп, обсуждающих сотрудничество по вопросам кибербезопасности.

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