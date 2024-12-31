Китай взломал данные Министерства финансов США: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Поддерживаемый государством субъект в Китае взломал Министерство финансов США, получив доступ к рабочему пространству государственных служащих и несекретным документам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали в Белом доме, пишет "The New York Times".
Китай. Фото: из открытых источников
В письме, информирующем законодателей об этом эпизоде, Министерство финансов сообщило, что 8 декабря получило сообщение от сторонней компании BeyondTrust о том, что хакер получил ключ безопасности, который позволил ему удаленно получить доступ к определенным рабочим станциям Казначейства и документам на них.
Министерство финансов США заявило, что сотрудничало с ФБР, разведывательным сообществом и другими органами, чтобы определить последствия этого взлома. Скомпрометированная служба была отключена, и нет никаких доказательств того, что китайский государственный субъект все еще имеет доступ к информации Казначейства.
В Минфине не уточнили, когда именно произошел этот эпизод, но добавили, что раскроют больше деталей в будущем отчете Конгрессу.
Издание отмечает, что китайские официальные лица долгое время отрицали какую-либо роль правительства в хакерских атаках и наладили диалог с Соединенными Штатами для совместной работы над кибербезопасностью. В начале этого месяца представители Министерства финансов США посетили Китай для проведения ряда встреч своих экономических и финансовых рабочих групп, обсуждающих сотрудничество по вопросам кибербезопасности.
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