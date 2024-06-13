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Китай заподозрил Россию в обмане: о чем идет речь

В Китае заподозрили Россию в обмане на десятки миллионов долларов

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Гигантский государственный китайский сырьевой трейдер понес серьезные убытки из-за России. Пропала партия российской меди стоимостью почти 20 миллионов долларов, что вновь вызвало опасения по поводу мошенничества. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Китай заподозрил Россию в обмане: о чем идет речь

Китай. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что компания Wuchan Zhongda Group Co., объем продаж которой в 2023 году составит 80 миллиардов долларов, купила у российского завода 2000 тонн рафинированной меди, которую должны были доставить в конце мая. Отмечается, что груз так и не прибыл в порт Нинбо.

Вместо этого металл был указан как гораздо более дешевый гранит и, скорее всего, попал в Турцию, согласно записям судоходной линии, которая обслуживала партию. Сотрудники китайской компании посетили Россию, чтобы разобраться в случившемся, хотя им не удалось установить, где находится завод. При этом указано, что груз якобы должны были отправить из Санкт-Петербурга.

Наличная медь на Лондонской бирже металлов в последний раз торговалась по цене 9 821 доллар за тонну, так что по сегодняшним ценам партия стоила бы около 20 миллионов долларов.

В прошлом году общий объем импорта рафинированной меди в Китай составлял в среднем более 300 000 тонн в месяц для использования в различных отраслях промышленности, включая строительство, передачу электроэнергии и чистую энергетику.

Журналисты пишут, хотя этот эпизод вряд ли будет иметь глобальные последствия, он стал последним ударом по международной торговле металлами и ее репутации.

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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 15:51

а шо?Китай еще не привык к манере раши параши вести бизнес?Украсть и сломать ,два главных принципа руссо убожество


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