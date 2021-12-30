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Китай запретил футболистам делать татуировки: какая причина

Также власти требуют от спортсменов удалять татуировки, если они уже есть

сегодня, 15:22
Автор:

Карина Ожерельева
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Китай запретил футболистам делать татуировки и заставил тех, кто уже имеет их, удалить или прикрыть их, чтобы установить "хороший пример для общества" в соответствии с директивой Генеральной администрации спорта Китая (ГАЗ). Об этом сообщает CNN.

Китай запретил футболистам делать татуировки: какая причина

Китайский футболист с татуировкой: фото из открытых источников

В директиве под названием "Предложения по усилению руководства футболистами" изложены дисциплинарные требования к игрокам национальных сборных.

"Спортсменам национальной сборной и сборной U23 строго запрещено делать новые татуировки. Тем, кто имеет татуировку, рекомендуем удалять татуировки самостоятельно. В случаях особых обстоятельств татуировки должны быть прикрыты во время тренировок и соревнований с согласия команды", — говорится в директиве, опубликованной во вторник , 28 декабря.

Национальным командам до 20 лет запрещено набирать новых спортсменов с татуировками, говорится в директиве.

Эти мероприятия "полностью демонстрируют позитивный настрой китайских футболистов и являются хорошим примером для общества", — говорится в заявлении GAS.

В директиве добавляется, что национальные команды должны организовывать мероприятия, "усиливающие патриотическое воспитание" спортсменов, чтобы "повысить чувство миссии, ответственности и чести, а также создать национальную команду, способную побеждать и бороться с великолепным стилем игры".

Это не первый случай, когда Китай нацелился на татуировку.

В 2018 году китайский медиа-регулятор издал указ, согласно которому китайское телевидение "не должно показывать актеров с татуировками" в рамках борьбы с "культурой хип-хопа, субкультурой и безнравственной культурой".

Изображения с татуировками должны были быть размыты, прежде чем их можно было показать по телевизору.

Как сообщали ранее "Комментарии", поклонник Гордона набил тату с его изображением.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/30/football/china-footballers-tattoo-ban-spt-intl/index.html
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