Китай запретил въезд иностранцам сразу из трех стран

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Татьяна Лозовенко
Китай запретил въезд иностранцам из Великобритании, Бельгии и Филиппин и потребовал, чтобы путешественники из США, Франции и Германии предоставляли результаты дополнительных тестов. Об этом сообщает Reuters.
Фото: Reteurs
Китай временно остановил въезд для граждан нескольких стран, даже если у них есть действующие визы и вид на жительство, заявили в посольстве Китая в Великобритании. Посольства Китая в Бельгии и на Филиппинах сделали аналогичные заявления, в которых объявили об ограничениях на поездки из-за распространения коронавируса в мире.
В Бельгии самое высокое количество новых подтвержденных случаев, а Филиппины занимают второе место по количеству инфекций и смертей в Юго-Восточной Азии после Индонезии.
Ранее "Комментарии" сообщали, что китайская компания представит уникальную игрушку для кошек, которая не позволит им заскучать.
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