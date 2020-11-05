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Китай запретил въезд иностранцам сразу из трех стран

Китай временно остановил въезд для граждан нескольких стран, даже если у них есть действующие визы и вид на жительство

сегодня, 11:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Китай запретил въезд иностранцам из Великобритании, Бельгии и Филиппин и потребовал, чтобы путешественники из США, Франции и Германии предоставляли результаты дополнительных тестов. Об этом сообщает Reuters.

Китай запретил въезд иностранцам сразу из трех стран

Фото: Reteurs

Китай временно остановил въезд для граждан нескольких стран, даже если у них есть действующие визы и вид на жительство, заявили в посольстве Китая в Великобритании. Посольства Китая в Бельгии и на Филиппинах сделали аналогичные заявления, в которых объявили об ограничениях на поездки из-за распространения коронавируса в мире.

"Мы обеспокоены внезапностью объявления и общим запретом на въезд и ждем дальнейших разъяснений относительно того, когда он будет снят", — заявила Британская торговая палата в Китае.

В Бельгии самое высокое количество новых подтвержденных случаев, а Филиппины занимают второе место по количеству инфекций и смертей в Юго-Восточной Азии после Индонезии.

Ранее "Комментарии" сообщали, что китайская компания представит уникальную игрушку для кошек, которая не позволит им заскучать.



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