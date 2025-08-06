Китай заявил о "критическом моменте" в урегулировании войны в Украине. Пекин призывает к миру и необходимости дипломатического завершения конфликта между Россией и Украиной.

Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

6 августа министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом. По сообщению МИД Китая, одной из главных тем стала ситуация вокруг войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом".

"Стороны также обменялись мнениями по поводу украинского кризиса. Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", — заявили в китайском МИД.

Отдельно Ван И отметил существование группы "Друзья мира", неформального объединения возглавляемого Китаем при поддержке Бразилии и других стран Глобального юга, которые "стремятся к миру".

"Китай и Пакистан могут продолжать поддерживать коммуникацию и сотрудничать, чтобы содействовать группе "Друзья мира" дальнейшему достижению консенсуса на Глобальном Юге относительно прекращения огня, мирных переговоров и других вопросов, тем самым способствуя политическому урегулированию кризиса", — говорится в заявлении МИД Китая.

В ответ бразильский представитель Аморим выразил поддержку таким усилиям и отметил необходимость усиления дипломатической активности для содействия диалогу между Россией и Украиной.

Заявления Китая прозвучали в период приближающегося дедлайна Трампа, который президент США дал России до 8 августа. Тогда Трамп обещал применить санкции против России, которые будут направлены на страны, покупающие российскую нефть, в частности Китай и Индию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле резко отреагировали на требования Трампа к Индии и Китаю.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле рассказали, когда Путин пойдет на мирные переговоры.