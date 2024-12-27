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Китай ждет предложений от Трампа с большими выигрышами для себя: детали

Китай ожидает, что Трамп обратится к нему за помощью

сегодня, 14:40
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, похоже, сам себе создал ловушку, фокусируясь не на ключевых внутриполитических планах, а на скором завершении российско-украинской войны, рецепт которого никто в мире не знает, считает общественный деятель Валерий Пекарь.

Китай ждет предложений от Трампа с большими выигрышами для себя: детали

Китай

Конечно, подчеркивает эксперт, еще можно открутить назад, объясняя приоритеты первых недель после инаугурации запросом со стороны избирателей, которых традиционно внутренняя политика интересует гораздо больше внешней.

В противном случае, добавляет Пекар, есть только один путь – глубокие и всеобъемлющие переговоры с Китаем, на которых Китаю нужно пообещать достаточно много, чтобы он согласился сильно надавить на Путина.

Китай пока сидит тихо и потирает руки в ожидании больших выигрышей. Если же китайские требования окажутся слишком большими, придется давить на Путина в условиях, когда Китай будет его поддерживать (потому что не захочет отказываться от выигрышей). Впрочем, у Трампа всегда остается возможность прекратить переговоры, объявив виновными Россию, Украину или Европу, или всех троих одновременно. Правда, непонятно, кто тогда самый крутой переговорщик в мире", – говорит Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканец Дональд Трамп, избранный президентом США, с января 2023 года по меньшей мере 33 раза публично заявлял, что прекратит конфликт в Украине уже в первый день после вступления в должность. Такие подсчеты обнародовал американский портал Axios. По данным портала, Трамп сделал немало обещаний по поводу своих первых действий после инаугурации. Чаще он заявлял о планах обеспечить прекращение войны в Украине в первый день своего президентства. С 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года республиканец повторил это обещание 33 раза в интервью и публичных выступлениях.




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Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid0ojkYbYSnPfFyMNts7NmSWmvJf1gpEYqTLSvQYzQjMuEfj8825tERf7HMowxvZ1bZl
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