Китай ждет предложений от Трампа с большими выигрышами для себя: детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, похоже, сам себе создал ловушку, фокусируясь не на ключевых внутриполитических планах, а на скором завершении российско-украинской войны, рецепт которого никто в мире не знает, считает общественный деятель Валерий Пекарь.

Китай

Конечно, подчеркивает эксперт, еще можно открутить назад, объясняя приоритеты первых недель после инаугурации запросом со стороны избирателей, которых традиционно внутренняя политика интересует гораздо больше внешней.

В противном случае, добавляет Пекар, есть только один путь – глубокие и всеобъемлющие переговоры с Китаем, на которых Китаю нужно пообещать достаточно много, чтобы он согласился сильно надавить на Путина.

Китай пока сидит тихо и потирает руки в ожидании больших выигрышей. Если же китайские требования окажутся слишком большими, придется давить на Путина в условиях, когда Китай будет его поддерживать (потому что не захочет отказываться от выигрышей). Впрочем, у Трампа всегда остается возможность прекратить переговоры, объявив виновными Россию, Украину или Европу, или всех троих одновременно. Правда, непонятно, кто тогда самый крутой переговорщик в мире", – говорит Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканец Дональд Трамп, избранный президентом США, с января 2023 года по меньшей мере 33 раза публично заявлял, что прекратит конфликт в Украине уже в первый день после вступления в должность. Такие подсчеты обнародовал американский портал Axios. По данным портала, Трамп сделал немало обещаний по поводу своих первых действий после инаугурации. Чаще он заявлял о планах обеспечить прекращение войны в Украине в первый день своего президентства. С 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года республиканец повторил это обещание 33 раза в интервью и публичных выступлениях.



