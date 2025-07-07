logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай жестко отреагировал на тарифные угрозы Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай жестко отреагировал на тарифные угрозы Трампа

Китай раскритиковал тарифные угрозы Дональда Трампа в отношении стран БРИКС.

7 июля 2025, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп пригрозил всем странам, которые присоединятся к блоку БРИКС новыми тарифами в размере 10%. На эти заявления резко ответили в китайском МИД, где выступили против новых тарифов от Соединенных Штатов.

Китай жестко отреагировал на тарифные угрозы Трампа

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление Дональда Трампа, который пригрозил новыми пошлинами для стран БРИКС.

"БРИКС — это важная платформа для сотрудничества между развивающимися рынками в развивающихся странах. Она выступает за открытость, инклюзивность и добровольное сотрудничество. Это не блок для конфронтации, а также не нацеленный на какую-либо страну", — заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Далее китайская дипломат ответила на непосредственно угрозы от президента США.

"О повышении тарифов США, Китай неоднократно четко выражал свою позицию. У торговых войн и тарифных войн нет победителей, а протекционизм никуда не ведет", — сказала Мао Нин.

По ее словам, Пекин "решительно выступает против использования тарифов как инструмента политического давления".

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Китай, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, а также Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.

6 июля в Рио-де-Жанейро начался двухдневный саммит БРИКС. Участники саммита также осудили военные действия Израиля и США против Ирана, а также подвергли критике тарифы Трампа. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин не присутствовали на встрече.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в БРИКС заявили, что угрозы Трампа их не остановят.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин боится уезжать из России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsweek.com/china-trump-brics-tariff-2095306
Теги:

Новости

Все новости