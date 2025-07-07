Китай жестко отреагировал на тарифные угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил всем странам, которые присоединятся к блоку БРИКС новыми тарифами в размере 10%. На эти заявления резко ответили в китайском МИД, где выступили против новых тарифов от Соединенных Штатов.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление Дональда Трампа, который пригрозил новыми пошлинами для стран БРИКС.

"БРИКС — это важная платформа для сотрудничества между развивающимися рынками в развивающихся странах. Она выступает за открытость, инклюзивность и добровольное сотрудничество. Это не блок для конфронтации, а также не нацеленный на какую-либо страну", — заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Далее китайская дипломат ответила на непосредственно угрозы от президента США.

"О повышении тарифов США, Китай неоднократно четко выражал свою позицию. У торговых войн и тарифных войн нет победителей, а протекционизм никуда не ведет", — сказала Мао Нин.

По ее словам, Пекин "решительно выступает против использования тарифов как инструмента политического давления".

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Китай, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, а также Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.

6 июля в Рио-де-Жанейро начался двухдневный саммит БРИКС. Участники саммита также осудили военные действия Израиля и США против Ирана, а также подвергли критике тарифы Трампа. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин не присутствовали на встрече.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в БРИКС заявили, что угрозы Трампа их не остановят.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин боится уезжать из России.