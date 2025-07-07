Китай жестко отреагировал на тарифные угрозы Трампа

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп пригрозил всем странам, которые присоединятся к блоку БРИКС новыми тарифами в размере 10%. На эти заявления резко ответили в китайском МИД, где выступили против новых тарифов от Соединенных Штатов.
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление Дональда Трампа, который пригрозил новыми пошлинами для стран БРИКС.
Далее китайская дипломат ответила на непосредственно угрозы от президента США.
По ее словам, Пекин "решительно выступает против использования тарифов как инструмента политического давления".
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Китай, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, а также Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.
6 июля в Рио-де-Жанейро начался двухдневный саммит БРИКС. Участники саммита также осудили военные действия Израиля и США против Ирана, а также подвергли критике тарифы Трампа. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин не присутствовали на встрече.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в БРИКС заявили, что угрозы Трампа их не остановят.
Также "Комментарии" писали о том, почему Путин боится уезжать из России.