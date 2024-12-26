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Китайцев будет еще больше: какую политику решил проводить Пекин

FT пишет, Китай запустил кампанию поощрения к браку и рождению детей

26 декабря 2024, 10:54
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Кравцев Сергей

Власти КНР активизировал национальную кампанию, направленную на поощрение неженатых граждан к знакомствам, женитьбе и рождению детей на фоне серьезного демографического кризиса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Китайцев будет еще больше: какую политику решил проводить Пекин

Китай. Фото: из открытых источников

Местные власти обращаются к замужним женщинам с вопросами об их планах относительно материнства, а также предлагают денежные выплаты для стимулирования рождения более одного ребенка. Университетам рекомендуется внедрять курсы, посвященные темам любви, специально для одиноких студентов. Тем временем в государственных СМИ всё чаще публикуются материалы, подчёркивающие преимущества родительства.

Население Китая уменьшается, количество смертей превышает количество рожденных, что создает дополнительное давление на местные власти в решении демографических вызовов.

Китай активизировал национальную кампанию, направленную на поощрение неженатых граждан к знакомствам, женитьбе и рождению детей на фоне серьезного демографического кризиса, пишет Financial Times.

Местные власти обращаются к замужним женщинам с вопросами об их планах относительно материнства, а также предлагают денежные выплаты для стимулирования рождения более одного ребенка. Университетам рекомендуется внедрять курсы, посвященные темам любви, специально для одиноких студентов. Тем временем в государственных СМИ всё чаще публикуются материалы, подчёркивающие преимущества родительства.

Население Китая уменьшается, количество смертей превышает количество рожденных, что создает дополнительное давление на местные власти в решении демографических вызовов.

На фоне персонализированных обращений продолжается информационная кампания в СМИ, популяризирующая преимущества рождения детей. В частности, государственные газеты People's Daily и Life Times публикуют материалы, в которых ученые отмечают, что материнство полезно для здоровья и может помочь предотвратить определенные болезни.

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