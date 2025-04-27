Китайцы дали Джей Ди Вэнсу унизительное прозвище и издеваются над ним в соцсетях

Китайцы резко высмеивают радикальную тарифную политику Дональда Трампа, активно распространяя в сети созданные искусственным интеллектом мемы. Активисты разных политических лагерей высмеивают Трампа и Джей Ди Венса. Именно они являются главными героями мемов.

Джей Ди Вэнс

Хотя многие сатирические материалы создают не только в Китае, именно там они особенно активно ходят соцсетями. Один из контент-мейкеров, ранее пародировавший Си Цзиньпина, выложил на YouTube сатирическую "Песню MAGA", мгновенно собравшую сотни тысяч просмотров.

В ролике изображены Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и Илона Маска, которые маршируют под красными флагами с "Малой Красной Книгой" Мао, высмеивая политику новой администрации. В песне подчеркивается стремление вернуть производство в США с помощью тарифов, а сами чиновники встают в рабочих комбинезонах на фабриках.

В то же время другие видео на китайских платформах изображают мрачную картину будущего для американцев, возвращаемых к низкооплачиваемому труду в индустрии.

Джей Ди Вэнса в соцсетях высмеяли, показав в образе мужчины в макияже, а на одном из видео его изобразили продавцом овощей. Более того, ему даже дали новое прозвище "мистер подводка", обращая внимание на то, что вицепрезидент любит макияж.





Авторы мемов выражают обеспокоенность тем, что США могут пойти по пути авторитарного управления. В обращении под "Песней MAGA" призвали не допустить, чтобы Америка стала новым Китаем: "Мы не хотим видеть США во власти диктатора или олигархов".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после смерти Папы Джей Ди Вэнс получил новое прозвище.



