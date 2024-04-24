Китайская поддержка РФ: почему Пекину сейчас это выгодно

Власти Китая пошлет на саммит в Швейцарию только своего специального представителя, который, скорее всего, станет не участником процесса, а "смотрителем".

Китай поддерживает Россию (фото из открытых источников)

Об этом сообщил политолог Олег Лесной, сообщает 24 канал .

Эксперт отметил, что РФ хочет уговорить Китай вообще не принимать никакого участия в саммите.

Как продолжил политолог, Китай играет роль "троянского коня", и пока неизвестно, на какой стороне он играет.

При этом Пекин параллельно готовит мирную инициативу, где должна присутствовать Украина и Россия.

"Логика Формулы мира не предполагает участия России в переговорном треке. Только тогда, когда мир примет решение о фиксации завершения войны, тогда Россия появится, чтобы подписать свою капитуляцию", – подчеркивает Лесной.

Он говорит, что Китай сейчас поддерживает Россию, потому что выгодно покупает российские ресурсы, почти за бесценок. Также Москва играет для Пекина "подопытного кролика", ведущего борьбу со странами Запада. Китай, оценивая это, наблюдает, как далеко можно заходить в вопросах конфронтации со странами Запада, однако при этом не пострадать.

"Россия и Китай – в одном лагере, который пытается противостоять Западу. Именно поэтому Пекин не хочет, чтобы Россия получила сокрушительное поражение, ведь это будет сигналом для всего мира, что Запад сильнее, а Китай этого не хочет", – объясняет эксперт.

Однако Пекин все же посылает сигналы Европе и Соединенным Штатам, когда, например, не соглашается проводить в юанях определенные банковские операции с РФ.

"Китай демонстрирует Западу, что является прогнозируемым и готов к конструктивному диалогу. Китайская экономика сейчас переживает не лучшие времена, а потому рынок США и Европы очень важен для КНР", — завершил политолог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай резко усилил давление на США.