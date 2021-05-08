Китайская ракета упадет на Землю в эти выходные: в чем ее опасность

Ракета Long March 5B, которая имеет высоту около 30 метров и весит 22 тонны, как ожидается, войдет в атмосферу Земли приблизительно 8 мая. Об этом заявляет представитель Министерства обороны США Майк Говард, который сказал, что космическое командование Соединенных штатов отслеживает траекторию ракеты. Об этом пишет CNN.



Падение китайской ракеты Long March 5B. Фото: Xinhua

По словам Говарда, определить точную точку входа ракеты в атмосферу Земли невозможно, но 18-я эскадрилья космического контроля ежедневно предоставляет обновленную информацию о местоположении ракеты через веб-сайт Space Track.

Хорошая новость заключается в том, что обломки, падающие на Землю, хоть и вызывают беспокойство, представляют очень небольшую угрозу для безопасности людей.

Европейское космическое агентство предсказало вероятное место падения, которая охватывает любую часть земной поверхности между 41,5 северной широтой и 41,5 южной широтой – практически вся Америка к югу от Нью-Йорка, вся Африка и Австралия, часть Азии к югу от Японии, а также Испания, Португалия, Италия и Греция.

Эта огромная дальность полета отчасти является результатом стремительной скорости ракеты – даже незначительные изменения обстоятельств могут резко изменить ее траекторию.

Самым безопасным местом для приземления ракеты остается океан, тем более, он занимает большую часть поверхности планеты.

Отметим, 29 апреля ракета вывела на орбиту базовый модуль Tianhe ("Млечный путь") будущей китайской модульной космической станции, но затем была оставлена для бесконтрольного полета в космосе, пока гравитация Земли не начала притягивать ее обратно.

Несмотря на недавние усилия по улучшению регулирования и уменьшению космического мусора, орбита Земли усеяна сотнями тысяч неконтролируемых кусков мусора, большинство из которых меньше 10 сантиметров. Объекты постоянно падают с орбиты, хотя большинство из них сгорают в атмосфере Земли, прежде чем у них появляется шанс удариться о поверхность.

Ранее "Комментарии" писали, что в России неудачно запустили ракету "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников".

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