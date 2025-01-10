Китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели

Не так давно произошла серия случаев с повреждением подводных коммуникационных кабелей по всему миру. Случаи, которые фиксировались в Балтийском море, вблизи Норвегии и вокруг Тайваня, происходили после того, как китайские и российские корабли пересекали места повреждений, что делает их главными подозреваемыми.

Подводные кабели. Фото из открытых источников

Как пишет издание Newsweek инженеры в Китае изобрели устройства для быстрого и дешевого разъединения таких кабелей. Американский журнал исследовал патенты на китайском языке и нашел несколько китайских разработок для резки подводных кабелей.

Например, в 2020 году группа инженеров из Университета Лишуй разработала "устройство тягучего типа для резки подводного кабеля". Авторы разработки указали, что через развитие науки и техники прокладывают все больше кабелей, поэтому в "некоторых чрезвычайных ситуациях" их нужно резать.

Китайский патент для резки подводных кабелей

Новый патент базировался на разработке предыдущего патента 2009 года – "режущее устройство океанского буксирного типа" в форме якоря. Тогда было заявлено, что устройство было создано для уничтожения незаконных кабелей в Китае.

"Китай, несомненно, имеет технический потенциал и мотивацию взяться за такую операцию по гибридной угрозе, в которой номинально коммерческое судно внезапно используется для диверсий подводной инфраструктуры вокруг Тайваня — это тенденция, которую мы продолжаем наблюдать в европейских водах", — утверждает старший научный сотрудник Центра энергетической политики Бенджамин Шмитт и упоминает подобные случаи с русскими кораблями в Европе.

По словам Шмитта, тот факт, что Китай разработал механические системы для резки кабелей, свидетельствует о том, что Пекин хранит в своем арсенале несколько технических вариантов для создания "военных угроз для подводной энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры во всем мире".

"Хотя тот факт, что существуют патенты на якорные устройства для резки подводных кабелей и не означает, что они использовались в этих инцидентах, это указывает на интерес к их резке", — пишет Newsweek.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия могла повредить подводные кабели между странами Европы.

Также "Комментарии" писали о том, как Медведев пригрозил Западу уничтожить подводные кабели.