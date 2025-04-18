Китайские военные не просто так задействованы в войне в Украине: к чему готовится Пекин

Китай использует войну в Украине как полигон для подготовки своих военных – об этом сообщает The Hill. По данным издания, Пекин направляет солдат на украинский фронт, чтобы получили практический опыт, который может стать решающим в будущих конфликтах, в частности — в возможном наступлении на Тайвань.

Армия КНДР. Фото: 24 Канал

Бывший представитель западной разведки сообщил, что на стороне России сражается ориентировочно 200 китайских военнослужащих. Два действующих американских чиновника подтвердили эти сведения частично, заявив, что речь идет по меньшей мере о сотне человек.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что на фронте находятся более 150 китайских военных. Двое из них были недавно увлечены украинскими силами.

Несмотря на то, что официально у этих солдат нет прямой связи с правительством КНР, США расценивают их присутствие как деятельность наемников. Однако, по словам колумниста Гордона Чанга, даже такое "непрямое участие" требует жесткой реакции — в частности, введение санкций против Китая за участие его граждан в войне на стороне агрессора.

Эксперт Ричард Фишер из Международного центра оценки и стратегии в Вашингтоне считает, что Пекин стремится адаптировать боевой опыт в Украине к подготовке своей армии. Украинский фронт, по его словам, предоставляет Китаю уникальную информацию о современной войне — в частности, об использовании дронов, электронной борьбы и высокотехнологичном оружии. Фишер убежден: если НОАК (Народно-освободительная армия Китая) эффективно интегрирует этот опыт, он может получить серьезное преимущество в случае попытки стремительного вторжения на Тайвань.

Аналитики также предполагают, что китайские офицеры не только собирают данные, но могут консультировать российских военных в реальном времени. Как отмечается в материале, сотрудничество Пекина и Москвы в военной сфере продолжается еще с начала полномасштабного вторжения.

"Комментарии" уже писали, что министерство иностранных дел Китая отреагировало на обвинения Украины в поставке оружия России.