Китайское судно задержали при перерезке подводных интернет-кабелей

Береговая охрана Тайваня задержала грузовое судно и его китайский экипаж. Предварительно считается, что судно намеренно перерезало подводный интернет-кабель, что привело к нарушениям линий связи на острове.

Береговая охрана Тайваня перехватывает судно Китая. Фото: independent.co.uk

Как сообщает Ratio Taiwan Intl, Тайвань задержал китайское судно Hong Tai в водах между западным побережьем главного острова и отдаленными островами Пэнха под "удобным флагом". Грузовое судно плавало под флагом Того – страны, отличной от страны, которой реально принадлежит судно. Кроме того, вся команда экипажа, состоявшая из восьми членов — были гражданами Китая.

"Это умышленная диверсия, или просто несчастный случай, все еще требует дополнительного расследования, чтобы определить. Мы не можем исключать, что это часть вторжения Китая в серую зону", – сообщила береговая охрана Тайваня.

Несмотря на то, что подводный кабель был поврежден, связь на островах Пэнха не была нарушена, поскольку компания Chunghwa Telecom успешно активировала резервный кабель.

За последние годы несколько подводных телекоммуникационных кабелей вокруг Тайваня получили подозрительные повреждения. В 2023 году официальные лица Тайваня обвинили китайские корабли в двух инцидентах, в которых повреждены кабели, соединяющие главный остров Тайваня с удаленными от него островами Мацу, что привело к отключению интернета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели.

Также "Комментарии" писали о разрыве подводного кабеля, обнаруженного в Балтийском море.



