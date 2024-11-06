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Когда Китай начнет великую войну: названы возможные временные рамки

Если в Восточной Азии начнется война, то, скорее всего, в ближайшее время

сегодня, 22:18
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Марьян Ощановский

У Китая нет смысла медлить с войной, поскольку сейчас у него лучшее окно возможностей, которого может больше не быть в ближайшие десятилетия, заявил политолог Максим Несвитайлов.

Когда Китай начнет великую войну: названы возможные временные рамки

В Восточной Азии возможна эскалация. Фото из открытых источников

"Нехватку ядерной мощи Китай компенсирует поддержкой РФ. Благодаря "ядерному союзу" с Россией Пекин нивелировал ядерное превосходство США. Поддержка РФ и ядерное оружие самого Китая и КНДР позволяют иметь, по меньшей мере, паритет с американцами в ядерном противостоянии", — подчеркнул Максим Несвитайлов.

По словам эксперта-международника, сейчас Китай очень активен в Тихоокеанском регионе и фактически захватывает Южно-Китайское море.

"Пекин каждый день насыпает в Южно-Китайском море искусственные острова, превращая море в свои внутренние воды. Штаты, конечно, критикуют действия китайцев, однако Пекин игнорирует бессильные протесты американцев", – отметил он.

Также на руку Китаю, заметил политолог, может сыграть внутриполитическая ситуация в США после президентских выборов.

"Если в Штатах вспыхнут массовые беспорядки или, по меньшей мере, в обществе углубится раскол, Китай обязательно воспользуется внутри-американскими противоречиями", — сказал эксперт.

По словам политолога, что касается демографии и индустриализации, Китаю не стоит ожидать усиления собственных позиций по сравнению с американскими.

"Население Китая падает из-за старения нации, в то время как население США растет за счет притока мигрантов. Анализ показывает, что в США более высокие темпы индустриализации, поэтому Китай не догонит Штаты", — отметил он.

Политолог добавил, что Китай, возможно, и не готов в полной мере к великой войне, но вышеперечисленные факторы указывают на то, что сейчас перед Китаем открылись лучшие возможности для военной эскалации, которых не будет в ближайшие 10-20 лет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ADmrX7cDQaY&t=1089s
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