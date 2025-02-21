"Консенсус" России и США относительно войны в Украине: Китай решил сказать свое слово

Китай якобы поддерживает усилия, направленные на завершение полномасштабной войны, в том числе и недавний "консенсус", который достигли Россия и США. Такое заявление на полях саммита G20 в Южной Африке сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И, которого цитирует "Politico".

Глава МИД КНР Ван И. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время саммита Ван И встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД Китая, Пекин "надеется, что заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, которое учитывает беспокойство друг друга".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией", — добавил он и отметил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.

Как напоминает "Politico", заявление Ван И прозвучало после того, как официальные лица России и США недавно встретились в Саудовской Аравии без участия Киева, что вызвало на Западе опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить мирное соглашение на выгодных для страны-оккупанта условиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.

"Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику (КНР) как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить", – отмечают в ISW.

Аналитики обращают внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.



