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"Консенсус" России и США относительно войны в Украине: Китай решил сказать свое слово

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на достижение мира

сегодня, 09:50
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Кравцев Сергей

Китай якобы поддерживает усилия, направленные на завершение полномасштабной войны, в том числе и недавний "консенсус", который достигли Россия и США. Такое заявление на полях саммита G20 в Южной Африке сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И, которого цитирует "Politico".

"Консенсус" России и США относительно войны в Украине: Китай решил сказать свое слово

Глава МИД КНР Ван И. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время саммита Ван И встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД Китая, Пекин "надеется, что заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, которое учитывает беспокойство друг друга".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией", — добавил он и отметил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.

Как напоминает "Politico", заявление Ван И прозвучало после того, как официальные лица России и США недавно встретились в Саудовской Аравии без участия Киева, что вызвало на Западе опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить мирное соглашение на выгодных для страны-оккупанта условиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.

"Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику (КНР) как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить", – отмечают в ISW. 

Аналитики обращают внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.




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Источник: https://www.politico.eu/article/china-wang-yi-backs-us-and-russias-new-consensus-on-ukraine-war/
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