Красные линии США: СМИ узнали, перестал ли бизнес Китая поддерживать РФ в войне

В Москве в начале апреля состоялась конференция "ЭкспоЭлектроника", которая является главной возможностью для самых современных российских технологических компаний заключить договоры с теми, кто принимает решения в стране относительно секторов безопасности и обороны. Также на этом мероприятии присутствовали китайские производители. Это говорит о том, что Пекин расширенно влияет на российскую экономику, особенно в сфере современных технологий, доступ к которым становится сложнее для компаний РФ после того, как страна-агрессор начала вторжение в Украину, что вызвало много западных санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Newsweek.

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, в этом году на выставке в РФ было представлено 348 китайских компаний, в то время как самих российских было 369.

"Эта траектория отражена в количестве китайских и гонконгских экспонентов на недавних выставках ExpoElectronica. В 2023 году их было всего 119, в 2022 году — 57, а в 2021 году — восемь. По меньшей мере три компании, участвующие в нынешней выставке ExpoElectronica, уже попали под санкции США за помощь россиянам в обходе международных торговых ограничений", — отметили авторы материала.

По данным Министерства финансов США, компания IMAXChip Technology попала под санкции в декабре 2023 года из-за "многочисленных поставок передовой электроники в Россию", среди которых и подсанкционная фирма "Акрол". Известно, что IMAXChip вошла в пятерку крупнейших российских источников иностранной микроэлектроники.

Также тогда под санкции попала компания Izzition E-Technology из-за ее использования "российским правительством для закупки электронных компонентов". Отмечается, что компания занимается торговлей, в частности полупроводниками, от импорта которых в значительной степени зависит вооружение РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит между США и КНР: о чем говорит позиция Си по войне в Украине.



