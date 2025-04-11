Лидер Китая объявил демарш Трампа и призвал ЕС к совместному удару по США.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал Европейский Союз к объединению усилий с Китаем в противостоянии одностороннему давлению на международной арене. В частности, он выразил обеспокоенность из-за жесткой тарифной политики, которую ранее ввел бывший президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что такие меры наносят ущерб мировой экономике. Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".

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Во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине Си заявил, что тарифное противостояние не принесет победы ни одной из сторон, а изоляция от мирового сообщества только усугубит разрывы. Он подчеркнул, что, несмотря на любые внешние вызовы, Китай будет оставаться уверенным в своей стратегии и будет продолжать работать на результат.

По словам Си Цзиньпина, Китай вместе с Европейским Союзом формируют две крупнейшие экономики планеты, стоящие на защите принципов глобализации и открытой торговли. Совокупный объем их экономики превышает треть мирового производства, а взаимосвязи между ними тесные и взаимовыгодные.

Лидер КНР отметил необходимость объединенной позиции Китая и ЕС в защите международного экономического порядка. Он призвал к совместным действиям в защиту справедливых правил торговли, международного правопорядка и противостояния попыткам силового давления со стороны отдельных стран.

Китай, по его словам, всегда признавал Европейский Союз ключевым игроком в многополярном мире и поддерживал его сплоченность, продвижение и стабильный рост.

Как уже писали "Комментарии", Центральный банк Китая не допустит резкого падения юаня и попросил крупные государственные банки сократить покупку долларов США, сообщили в среду люди, непосредственно знакомые с этим вопросом, пишет Reuters.