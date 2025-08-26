Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин направил ему поздравительную открытку с годовщиной независимости страны. Об этом пишет Bloomberg.

Лидер Китая впервые за два года обратился к Зеленскому: что заявил

Глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин направил ему поздравительную открытку с 34-й годовщиной независимости страны, за несколько дней до запланированного визита президента России Владимира Путина в Китай.

Зеленский поделился сообщением , которое, по его словам, поступило от Си Цзиньпина в воскресенье, на платформе социальных сетей X. Эта записка станет их первым известным общением более двух лет и первой публичной записью того, как Си Цзиньпин присылает стране лучшие пожелания по случаю обретения ею независимости от Советского.

Китайские государственные СМИ, обычно освещающие послания Си мировым лидерам, не сообщили ни о каком поздравительном послании Украине. Спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь избежал вопроса о ноте на ежедневном брифинге во вторник, заявив, что Пекин развивает дружеские связи со всеми странами, "на основе принципа взаимовыгодного сотрудничества".

Согласно сообщению Зеленского, Си заявил, что он "готов сотрудничать с вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран". Президент Украины сказал, что ценит обращение Си и отметил взаимные интересы в развитии двусторонних связей.

