Китай остается одной из немногих стран, сохраняющих доброжелательную позицию по отношению к России. Однако Си Цзиньпин неоднократно высказывался против эскалации войны между Россией и Украиной, хотя без применения кардинальных мер. О том, какие действия Кремля могут заставить Китай занять более жесткую позицию, 24 канала рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

Си Цзиньпин

По словам эксперта, Китай уже предпринял определенные шаги, которые повлияли на Россию. Например, введение ограничений на поставку комплектующих для дронов, что нанесло удар по российскому военно-промышленному комплексу.

"Это как раз и показывает, что у Китая и России отношения более натянуты, по сравнению с еще полгода назад", — подчеркнул Чаленко.

По мнению эксперта, ситуацию усложняет и сотрудничество России с Северной Кореей. Сначала Кремль получал от нее боеприпасы и ракеты, а затем северокорейские военные присоединились к некоторым подразделениям русской армии.

По мнению Игоря Чаленко, такие действия могут привести к охлаждению отношений между Китаем и Россией. Это, в свою очередь, нанесет значительный удар по многим аспектам российской экономики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай неофициально поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя ей компоненты, которые она использует для изготовления вооружения. Кроме того, именно Китай подогревает экономику РФ деньгами. При этом Пекин постоянно призывает Украину и РФ к урегулированию войны, говоря о том, что нужно остановиться и начать переговоры.

При этом известно , что страны Глобального Юга выразили обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в Украине и призвали уважать законные интересы всех сторон в рамках платформы "Друзья мира", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.



