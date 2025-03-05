МИД Китая выдвинул Трампа на «дарвиновскую» премию мира: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
В Пекине жестко отреагировали на заявления США о возможном введении новых тарифов на китайский импорт. В своем официальном сообщении в соцсети X посольство КНР заявило о готовности к противостоянию.
Китай
Кроме того, представитель министерства иностранных дел Китая также подверг критике аргументы Вашингтона, отметив, что борьба с проблемой фентанила только используется как повод для введения новых экономических ограничений.
При этом в сообщении подчеркивается, что у Трампа не получится запугать Китай.
Отреагировал на ответ МИД Китая политолог Алексей Копытько.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп пытается оторвать Россию от Китая. Впрочем, объем двусторонней торговли между Китаем и РФ в 2024 году достиг исторической отметки в 244 миллиарда долларов (1,8 триллиона юаней). При этом объем по сравнению с 2023-м вырос всего на 3%, но в предыдущем, 2022 году, когда РФ не смогла взять Украину за три дня и последовало замещение западных товаров, товарооборот подскочил почти на 33%.
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