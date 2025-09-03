logo

Мир разделился на "до" и "после": что в корне изменилось после парада в Китае

Берлинская рассказала, что сигнализирует парад в Китае

В Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны. Лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке главу России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Всего на параде присутствовало более 26 глав государств.

Мир разделился на "до" и "после": что в корне изменилось после парада в Китае

Волонтер Мария Берлинская убеждена, что сегодняшний общий парад в Китае — безусловно точка отсчета к новому мировому порядку. По ее словам, если раньше это происходило, то они хотя бы боялись озвучивать это настолько явно. Берлинская заметила, что главный урок сейчас – им больше не страшно.

По ее словам, ось восточных авторитарных диктатур теперь говорит всему миру, в первую очередь западному: предыдущий порядок завершился, теперь мы здесь главные.

"Не согласны? Ну тогда покажите на что вы способны. Хотите воевать с нами? Ну, ну. Наши солдаты могут сдыхать сотнями тысяч, с клятвами вождю. А ваши избиратели поднимут крик и протесты, как только пойдут первые гробы. Пугаете нас санкциями? У нас достаточно своей объединенной экономики, то, что было страшно еще 20 лет назад — теперь смешно! Поэтому готовьте ваши разнеженно-демократические задницы убирать с кресла мирового правления. Мы уже здесь и мы идем за вами”, — отметила она.

Берлинская убеждена, что мир разделился на до и после.

"Единственная моя боль в том, что моя страна, мой народ, на фронтире сонно-бюрократической западной цивилизации. И битвы в этой войне только начинаются", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявил Путин о завершении войны в Украине.




Источник: https://t.me/MariaBerlinska/4082
