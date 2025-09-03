Мир разделился на "до" и "после": что в корне изменилось после парада в Китае

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны. Лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке главу России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Всего на параде присутствовало более 26 глав государств.
Парад в Пекине. Фото из открытых источников
Волонтер Мария Берлинская убеждена, что сегодняшний общий парад в Китае — безусловно точка отсчета к новому мировому порядку. По ее словам, если раньше это происходило, то они хотя бы боялись озвучивать это настолько явно. Берлинская заметила, что главный урок сейчас – им больше не страшно.
По ее словам, ось восточных авторитарных диктатур теперь говорит всему миру, в первую очередь западному: предыдущий порядок завершился, теперь мы здесь главные.
Берлинская убеждена, что мир разделился на до и после.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявил Путин о завершении войны в Украине.