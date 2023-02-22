"Мирный план" Китая оказался недоразумением: в Пекине сделали новое заявление

Власти Китая в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину опубликуют "документ с позицией" официального Пекина по поводу войны, а не "мирный план" по урегулированию. Об этом сообщил СМИ постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, заявление которого цитирует Reuters .

Мирный план Китая (фото из открытых источников)

Китайский представитель сообщил, что документ будет представлен 24 февраля. Он "в основном отражает последовательную позицию Китая" по отношению к российскому вторжению в Украину.

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"Мы никогда не называли это мирным планом. Это позиционный документ. Мы будем продолжать уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", – сказал Цзюнь.

Кроме того, китайский представитель категорически отверг обвинения в намерениях поставлять России оружие для войны против Украины, обвинив США и НАТО во лжи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мирный план для Украины подготовил Китай. Китай на днях представит некий мирный план по урегулированию российско-украинской войны. Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И уже показал соответствующие наработки Киеву и Москве. Кроме того, активно муссируется информация о возможном скором визите в РФ китайского лидера Си Цзиньпиня. Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос признался, что ничего не ожидает от китайского мирного плана. Что касается того, куда шатется КНР, мы уже сейчас видим, отмечает Игорь Семиволос, что риторика официального Пекина становится более агрессивной, антиамериканской. Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса считает, что Китай останется на тех же позициях, что сформулировал еще в прошлом году. А именно – формальный нейтралитет.