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Мужчина потратил 550 тысяч долларов на донаты стримерше: он хотел слышать от нее одно слово

Мужчина начал недоедать и воровать, чтобы продолжить спонсировать стримершу донатами.

5 декабря 2024, 11:40
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Slava Kot

Китайское интернет-сообщество шокировано случаем мужчины, который потратил более 550 тысяч долларов США, в том числе семейные сбережения, чтобы донатить популярной стримеркше. После окончания собственных денег мужчина начал воровать на работе, чтобы продолжать донатить женщине.

Мужчина потратил 550 тысяч долларов на донаты стримерше: он хотел слышать от нее одно слово

Китайская стримерша. Фото иллюстративное

Мужчина с фамилией Хонг, увлекся творчеством популярной стримерши, называвшей его "братом" в своих трансляциях. Сначала Хонг тратил семейные сбережения и начал есть дешевые булочки на пару, чтобы тратить больше денег на донаты для женщины. Однако когда доступ к средствам был заблокирован его родными, он пошел на преступление.

Хонг работал в бизнесе по изготовлению металлоконструкций, что давало ему доступ к материалам. Он похитил медь на сумму более 316 тысяч долларов, которую перепродал, а полученные средства задонатил стримерше. Когда полиция показала, что доказательства его финансовых операций, Хонг признался в 40 кражах.

"Я не хотел встречаться с ней. Я просто хотел услышать, как она называет меня "братом"", – объяснял свои действия китаец.

Общая сумма, переданная женщине, чье имя не разглашается, составила около 4 миллионов юаней или же 550 тысяч долларов.

Поведение Хонга вызвало громкий резонанс в соцсетях. Один из пользователей саркастически спросил: "Если ты просто хочешь слышать это почему не записать и не включать на повторе?". Остальные предположили, что мужчине нужна помощь психиатра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярную китайскую блоггершу оштрафовали на 210 миллионов долларов.

Также "Комментарии" писали о 20-летней девушке, которая шокировала всех своими заработками на OnlyFans.



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Источник: https://www.dexerto.com/entertainment/chinese-man-sends-550k-familys-life-savings-to-streamer-so-shed-call-him-bro-2994809/
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