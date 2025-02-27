"Мы придем за вами": Китай пригрозил вторжением в Тайвань

Министерство обороны Китая сделало резкое предупреждение властям Тайваня пригрозив вторжением на остров, который в Пекине считают своей территорией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Global Times.

Спикер Минобороны КНР Ву Цянь. Фото: Global Times

27 февраля представитель Министерства обороны Китая Ву Цянь отреагировал на тайваньские учения Han Kuang 41, которые увеличили свою продолжительность и количество привлеченных военных до 3000 военнослужащих, как это побуждает американская сторона. По его словам, это серьезный просчет власти Тайваня, опирающейся на помощь США, которая приведет к ее "самоуничтожению".

"Мы придем и заберем вас рано или поздно", — сказал Ву на ежедневной пресс-конференции оборонного ведомства КНР.

Представитель Минобороны Китая подчеркнул, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, не терпящего внешнего вмешательства. По его словам, влияние местных властей Тайваня имеют иллюзию "добиваться поддержки независимости от США" и "противиться объединению силой".

Заявления спикера Минобороны КНР прозвучали вскоре после того, как Дональд Трамп уклонился от ответа на защиту США Тайваня, если Китай попытается взять остров силой. Трамп сказал, что не будет комментировать эту ситуацию, ведь "я не хочу никогда оказаться в таком положении".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отверг идею Трампа, которую поддержал Путин по сокращению военных расходов.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на угрозы Трампа, Иран нарастил запасы урана для создания 6 ядерных бомб. Особенно активно Иран начал накапливать свои запасы с декабря прошлого года.